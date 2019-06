Rugby CS, condividi su:

App Ufficiale FIR ( federugby.it/app.federugby.it )

Instagram FIR ( federugby.it/instagram.com/italrugby )

Facebook FIR ( www.facebook.com/Federugby )

Twitter FIR ( federugby.it/twitter.com/Federugby )

Scritto da – Gianclaudio Romeo – Addetto alla Comunicazione Comitato FIR Campania

UNIVERSIADI: I CONVOCATI DELL’ITALSEVEN MASCHILE

Roma – Andy Vilk, coach della Nazionale Italiana Universitaria Seven Maschile, ha ufficializzato la lista dei dodici atleti che rappresenteranno

l’Italia alla 30esima Summer Universiade Napoli 2019.

Inseriti nel Gruppo B con Francia, Giappone e Canada, gli Azzurri sono chiamati davanti al pubblico di casa a migliorare la prestazione di Kazan 2013

in cui il gruppo già guidato da Vilk si fermò ai quarti di finale contro la Russia poi vincitrice dell’oro.

“L’elenco dei convocati per i Giochi di Napoli rappresenta un giusto equilibrio tra esperienza e novità: metà ragazzi provengono dal gruppo

della nazionale maggiore seven che ha disputato la tappa GPS di Mosca lo scorso weekend, mentre il resto è composto da atleti che ambiscono a

macinare esperienza di livello internazionale e le Universiadi saranno l’occasione giusta per confrontarsi in un contesto di livello idoneo – ha

dichiarato il tecnico azzurro – “Le convocazioni sono il frutto di tanto lavoro di scouting in quanto abbiamo dovuto affrontare un drastico

ricambio generazionale nel gruppo della nazionale maggiore rispetto agli ultimi due-tre anni, pertanto si è monitorato a fondo il contesto

universitario alla ricerca di eleggibili per Napoli”

Otto gli atenei rappresentati tra le fila azzurre, con le Università di Firenze, Parma, Padova e la Telematica San Raffaele di Roma che

contribuiscono fornendo due atleti per parte. Tra i convocati anche il sannita Giovanni D’Onofrio, studente di Scienze Motorie presso

l’Università degli Studi di Parma, già membro dell’Accademia Nazionale FIR Ivan Francescato ed attualmente in forza alle Fiamme Oro. D’Onofrio

è stato anche tedoforo lo scorso 24 giugno nella sua Benevento sfilando tra le strade cittadine con la fiaccola delle Universiadi.

La delegazione azzurra si radunerà nel capoluogo partenopeo a partire da lunedì 1 luglio, per poi prendere parte alla cerimonia d’apertura in

programma allo stadio San Paolo di Napoli nella serata di mercoledì 3. In fase di programmazione le sessioni di allenamento che si potranno tenere

nelle strutture messe a disposizione dal comitato organizzatore tra Afragola, Benevento e Boscotrecase, mentre il Villaggio del Rugby di Napoli

ospiterà le gare ufficiali a partire da venerdì 5.

ECCO LA LISTA DEI CONVOCATI DELLA NAZIONALE ITALIANA UNIVERSITARIA SEVEN MASCHILE:

Bruno Lorenzo Maria – Rugby Lyons – Università degli Studi di Pavia

Cornelli Simone – Rugby Club I Medicei – Università degli Studi di Firenze

Cosi Duccio – Rugby Club I Medicei – Università degli Studi di Firenze

D’Onofrio Giovanni – Fiamme Oro Rugby Roma – Università degli Studi di Parma

Dal Zilio Roberto – Rugby Calvisano – Università Telematica San Raffaele

Gubana Federico – Mogliano Rugby 1969 – Università degli Studi di Padova

Jannelli Tommaso – Cus Milano Rugby – Università degli Studi di Milano

Martani Andrea – Rugby Calvisano – Università Telematica eCampus

Motta Jona – Rugby Milano – Università Bocconi Milano

Schiabel Dario – Rugby San Donà – Università Telematica San Raffaele

Wagenpfeil Juan Alejandro – Rugby Viadana 1970 – Università degli Studi di Parma

Zini Luca – Rugby Petrarca – Università degli Studi di Padova

COACH: Andy Vilk

Gianclaudio Romeo

Addetto alla Comunicazione

Comitato Regionale FIR Campania

+39 392 35 46 892

comunicazione@federugbycampania.it ( mailto:comunicazione@federugbycampania.it )

www.federugbycampania.it ( www.federugbycampania.it )

Facebook FIR Campania: www.facebook.com/fircampania ( www.facebook.com/fircampania )

Comitato Regionale Campania

Federazione Italiana Rugby

via A. Longo, 46/E

80127 – Napoli

TEL. 081 57 99 057

FAX 081 57 99 057

MAIL crcampano@federugby.it ( mailto:crcampano@federugby.it )

Cancellati ( federugby.it/index.php?subid=4619&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=7666&key=3OcK2MEL9wWGBq ) | Modifica la tua

Iscrizione ( federugby.it/index.php?subid=4619&option=com_acymailing&ctrl=user&task=modify&key=3OcK2MEL9wWGBq )

Fai click qui per visualizzare online (

federugby.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=7666&key=0248f108f707a8bb6072b819249f2c41&subid=4619-3OcK2MEL9wWGBq&tmpl=component

)