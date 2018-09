Rugby CS, condividi su:

Scritto da – Gianclaudio Romeo – Addetto alla Comunicazione Comitato Campano FIR

VARATO IL CALENDARIO DI SERIE C1 GIRONE CAMPANIA

Napoli – È stato pubblicato il calendario della Serie C1 girone H Pool 1 Campania relativo alla stagione sportiva 2018-2019.

Si contenderanno l’accesso alla Pool Promozione due sole compagini tra: IV Circolo Benevento, Amatori Torre del Greco, CLAN Santa Maria Capua

Vetere, Dragoni Sanniti, Napoli Afragola e Vesuvio. Si parte domenica 14 ottobre con il turno inaugurale, per chiudere poi la prima fase il 13 gennaio

2019 con i primi rilevanti verdetti.

Confermata la formula delle stagioni precedenti: gare di andata e ritorno con le prime due classificate che accedono agli spareggi per il salto di

categoria. Questa seconda fase, denominata Pool Promozione, incrocerà le migliori due classificate di Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Anche in

questo raggruppamento all’italiana le sfide saranno di andata e ritorno con la prima in classifica che guadagnerà la promozione diretta in Serie B.

Le restanti quattro squadre del gruppo preliminare regionale si sfideranno nella Poule Passaggio che determinerà quali formazioni disputeranno la

Serie C Girone 1 nella stagione sportiva ventura.

Torneo quest’anno che territorialmente coinvolge tre province. Con la Partenope promossa in B, la città di Napoli ha ancora un’altra compagine in

Serie C1: il Napoli Afragola infatti, con la formazione cadetta, esordirà nel torneo dopo aver vinto il campionato di Serie C girone 2 nella passata

stagione. La storica società dell’Amatori Torre del Greco completerà con il Vesuvio il trittico di napoletane nel girone. La provincia di

Benevento affida la propria rappresentanza ai Dragoni Sanniti di San Giorgio del Sannio ed al IV Circolo Benevento, neo ripescato in seguito alla

rinuncia dei Due Principati; mentre l’unica contendente alla promozione in B dell’area casertana è il CLAN Santa Maria Capua Vetere.

Nel fine settimana del 14 ottobre la Serie C1 prenderà il via in concomitanza con i campionati nazionali maschili di Serie A e Serie B, ed alla Coppa

Italia Femminile seven.

NOTA PER LE REDAZIONI: è possibile consultare e scaricare il calendario cliccando qui ( www.federugbycampania.it/serie-c1.html )

