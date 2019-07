03 Luglio 2019

ARRIVATA A NAPOLI L’ITALSEVEN UNIVERSITARIA FEMMINILE

I

Napoli – Un cocente sole alle 14:45 ha accolto oggi mercoledì 3 luglio al porto di Napoli la navetta che ha trasportato le ragazze della Nazionale

Italiana Universitaria Seven Femminile. Giunte dalle proprie residenze private in treno ed in aereo, le azzurre si sono radunate al Villaggio Atleti

al cospetto di coach Diego Saccà e della team manager Giuliana Campanella. Esordio previsto venerdì e due sfide sabato per tentare l’accesso alle

semifinali.

“Sarà un’esperienza unica sotto tutti i punti di vista per le nostre ragazze: il villaggio atleti adibito sulle navi da crociera al centro del

golfo di Napoli è davvero spettacolare, ci ha lasciati tutti senza parole” – esordisce il tecnico italiano – “Vivere in prima persona un

torneo internazionale di questa portata aiuterà ognuna di loro a crescere non solo tecnicamente ma anche sul profilo mentale nell’attitudine di

approccio alle competizioni di livello mondiale”.

Con un intero pomeriggio di riposo previsto prima della cerimonia d’apertura di questa sera in cui le ragazze sfileranno con il resto della

delegazione del Centro Universitario Sportivo Italiano, il gruppo ha programmato due sedute di allenamento domani tra i campi di Boscotrecase ed

Afragola, per poi esordire nel pomeriggio di venerdì al Villaggio del Rugby di Bagnoli.

“L’impianto di Napoli è di livello assoluto, non poteva esserci location migliore per una disciplina così spettacolare come il rugby a sette”

– chiude Saccà – “Affronteremo subito il Canada, che sta puntando molto sul seven femminile, così come la Francia. Hanno ambedue progetti

tecnici mirati da diversi anni e saranno le compagini da affrontare con maggiore attenzione. La vera incognita per noi sarà invece il Giappone:

avversario inedito che negli ultimi mesi ha registrato spesso risultati altalenanti”.

Questo il programma gare della Nazionale Italiana Universitaria Seven Femminile:

– Venerdì 5 luglio – ore 17:36 – Canada v Italia

– Sabato 6 luglio – ore 10:14 – Francia v Italia

– Sabato 6 luglio – ore 17:28 – Giappone v Italia

Gianclaudio Romeo

Area Comunicazione e Relazioni con i Media

Team Media Manager Nazionali Italiane Universitarie Seven

mobile +39 392 3546892

comunicazione@federugbycampania.it

Cancellati ( newsletter.federugby.it/index.php/component/acymailing/user/out?subid=47152&mailid=942&key=itOwSlvdXlaSya ) | Visualizza online (

newsletter.federugby.it/index.php/component/acymailing/mailid-942/utm_source-newsletter_942/utm_medium-email/utm_campaign-rugby-notizie-arrivata-a-napoli-l-italseven-universitaria-femminile?key=GeP…

)