Rugby CS, condividi su:

Federugby.it ( www.federugby.it )

#Faccedarugby ( www.faccedarugby.it )

Facebook FIR ( www.facebook.com/Federugby )

Twitter FIR ( federugby.it/twitter.com/Federugby )

Scritto da Gianclaudio Romeo – Addetto Comunicazione – Comitato Campano FIR

CHIUSA LA STAGIONE IN CAMPANIA CON L’ASSEMBLEA ORDINARIA REGIONALE

Senatore: “Promozione, reclutamento e scuole il nostro futuro”

Napoli – Nel tardo pomeriggio di ieri venerdì 28 luglio si è conclusa l’Assemblea Generale Ordinaria Regionale del Comitato Campano della

Federazione Italiana Rugby che ha sancito il passaggio formale dall’appena conclusa stagione agonistica 2016-2017 alla nuova annata sportiva

2017-2018.

Come di consueto il Presidente Fabrizio Senatore ha illustrato alle Società presenti la Relazione Tecnico Morale Finanziaria, approvata con un solo

voto contrario dall’Assemblea. Numerosi i punti enfatizzati nell’intervento del massimo dirigente regionale, su tutti il reclutamento, le scuole,

il minirugby e l’attività agonistica dei club della regione.

“L’attività del Comitato è stata sostanzialmente in linea con quanto già avvenuto nella scorsa stagione, anche se si è dovuta constatare una

flessione dei tesserati generali ed un lieve decremento dei nuovi tesserati rispetto ai record conseguiti nella scorsa stagione” – dichiara

Senatore – “Cali rilevanti si sono registrati nel minirugby e nell’under 18, mentre l’under 14 ha visto un incremento delle società

partecipanti all’attività. Ciò sta a significare che è stato fatto dalle società un buon lavoro di fidelizzazione nel passaggio dalla 12 alla

14, il che fa ben sperare per il prosieguo dell’attività giovanile nel prossimo anno”.

Un quadro complessivo che premia il lavoro di aggregazione e sviluppo effettuato dai Club campani, ma che di rimando evidenzia carenze nel

reclutamento: “Questi numeri indicano che bisogna lavorare meglio sulla promozione, migliorando gli interventi all’interno delle scuole e

proponendo a bambini e famiglie un’offerta di qualità che possa competere con la concorrenza di altre discipline” – conclude Senatore – “In

quest’ottica il Comitato realizzerà strategie di sostegno con tecnici dedicati per aumentare le occasioni di confronto tra le società ed attuare

un fruttuoso reclutamento partendo dai bambini, per invertire subito la tendenza”.

Molto seguito dai presenti anche l’intervento del Tecnico Regionale Crescenzo Vigliotti, che ha sottolineato la mole di lavoro effettuata durante

l’anno: “Il sostegno alle Società è stato realizzato dall’intero staff del Comitato con oltre 110 Interventi tecnici ed organizzativi, mirando

principalmente al miglioramento delle capacità tecnico-fisico-tattiche ed alla capacità di comprensione del gioco degli atleti. Non sono mancate le

criticità, che verranno affrontate principalmente perfezionando la formazione dei tecnici per il reclutamento attraverso i corsi ESR, amplificando la

programmazione di Rugby per Tutti, e supportando i club nell’attuazione di progetti di reclutamento utilizzando anche le formule del touch e del tag

rugby per approcciare i neofiti”.

La dirigenza regionale si è congratulata con le Società del settore femminile, che hanno dato vita negli anni ad un movimento attualmente in piena

salute ed in costante crescita; così come il Presidente ha voluto sottolineare l’ottima stagione in Serie A della USR Benevento, in serie B del

Rugby Napoli Afragola che ha sfiorato una storica promozione, ed ha menzionato il club dei Due Principati complimentandosi per il passaggio alla Serie

C girone 1.

Sono state inoltre illustrate ai Presidenti le nuove strategie in ambito comunicazione che verranno attuate già dal prossimo settembre con la ripresa

definitiva delle attività. Condivisa con l’Assemblea una novità assoluta su questo fronte: la programmazione di un evento congiunto tra tutti i

Club che si terrà sull’intero territorio regionale prima dell’inizio dei campionati.

In chiusura è stato premiato il vincitore del bando di concorso per la realizzazione del nuovo logo del Comitato, Gennaro Lipardi, che ha ritirato la

targa premio personalizzata. Il nuovo logo del Comitato Regionale Campano FIR sarà effettivo a partire dal prossimo 1 agosto.

nota per le redazioni: in allegato foto di libero utilizzo – fonte: CR Campania FIR

F.I.R. – FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY – www.federugby.it

Gianclaudio Romeo

Addetto alla Comunicazione

Comitato Campano FIR

+39 392 3546892

comunicazione@federugbycampania.i ( mailto:comunicazione@federugbycampania.it )t

www.federugbycampania.it ( www.federugbycampania.it/ )

Comitato Regionale Campano

Federazione Italiana Rugby

via A. Longo, 46/E

80127-Napoli

Cancellati ( federugby.it/index.php?subid=4619&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=6580&key=3OcK2MEL9wWGBq ) | Modifica la tua

Iscrizione ( federugby.it/index.php?subid=4619&option=com_acymailing&ctrl=user&task=modify&key=3OcK2MEL9wWGBq )

Fai click qui per visualizzare online (

federugby.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=6580&key=753bc99e638bf0562658e4f78edd604a&subid=4619-3OcK2MEL9wWGBq&tmpl=component

)