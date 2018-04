Rugby CS, condividi su:

19 April 2018 – Scritto da Simona De Toma – Ufficio Relazioni con i Media FIR

CAMPIONATO UNDER 18: AL VIA LA FASE FINALE

IL 10 GIUGNO L’ASSEGNAZIONE PER IL TITOLO DI CAMPIONE D’ITALIA UNDER 18

Roma – Prenderà il via nel week end la fase Nazionale del Campionato Italiano Under 18 che attribuirà il prossimo 10 giugno il Titolo di Campione

d’Italia di categoria.

Esaurita la fase a carattere territoriale che ha assegnato alle prime classificate di ciascuna area i quattro Trofei in palio, il primo appuntamento

è per il fine settimana con le gare di barrage (gara unica in casa della miglior classificata) tra le seconde e terze classificate dei Trofei della

Serenissima, delle Alpi, degli Appennini e dei Tre Mari.

Di seguito le classifiche finali dei quattro Trofei e gli accoppiamenti dei barrage.

TROFEO DELLA SERENISSIMA

1° classificata: Valsugana Rugby Padova

2° classificata: FEMI-CZ Rovigo

3° classificata: Mogliano Rugby

TROFEO DELLE ALPI

1° classificata: Rugby Viadana 1970

2° classificata: ASD Rugby Milano

3° classificata: Patarò Calvisano

TROFEO DEGLI APPENNINI

1° classificata: I Cavalieri Prato

2° classificata: Granducato Rugby

3° classificata: Am. Parma R. Italgomma

TROFEO DEI TRE MARI

1° classificata: Roma Legio Invicta XV

2° classificata: Unione Rugby Capitolina

3° classificata: Pol. L’Aquila Rugby

BARRAGE

21 aprile – ore 19.00

FEMI-CZ Rovigo – Patarò Calvisano, arb. Bottino (Roma)

22 aprile – ore 12.30

ASD Rugby Milano – Mogliano Rugby, arb. Bolzonella (Cuneo)

Granducato Rugby – Pol. L’Aquila Rugby, arb. Liperini (Livorno)

Unione Rugby Capitolina – Am. Parma R. Italgomma, arb. Tomò (Roma)

Le vincenti dei barrage accederanno al girone di finale inserite in due poule (A e B) assieme alle prime classificate dei Girone Elite (sei giornate

dal 29 aprile – 3 giugno, formula all’italiana con gare di andata e ritorno).

La prima classificata di ciascuna poule accederà alla Finale per il Titolo del 10 giugno.

