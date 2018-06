Rugby CS, condividi su:

05 June 2018 – Scritto da Simona De Toma – Ufficio Relazioni con i Media FIR

CAMPIONATO U18: MARIUS MITREA DIRIGERA’ LA FINALE

PER IL TITOLO GIOVANILE 2017/18

Roma – Lo Stadio Mario Lodigiani di Firenze ospiterà domenica prossima, 10 giugno, la Finale per l’assegnazione del Titolo di Campione d’Italia

Giovanile tra Valsugana Rugby Padova e Unione Rugby Capitolina.

A fischiare il calcio d’inizio alle ore 17.00 sarà il numero uno degli arbitri italiani, Marius Mitrea (Udine), assistito da Federico Vedovelli

(Sondrio) e Riccardo Angelucci (Livorno). Quarto uomo Vittorio Favero (Treviso).

Lo ha reso noto questa mattina la Commissione Nazionale Arbitri della FIR che considerato il ruolo strategico che questo incontro ricopre per lo

sviluppo del Rugby giovanile, ha scelto di affidarsi all’esperienza di Mitrea, reduce dalla Finale celtica di Guinness PRO 14 disputata a Dublino lo

scorso 26 maggio, in cui ha ricoperto il ruolo di 1° assistente arbitrale (in Pro 14 Marius ha collezionato 82 “caps” in qualità di direttore di

gara).

Pochi giorni prima, il 20 maggio, aveva ben diretto a Belfast lo spareggio per l’ammissione in Champions Cup 2018/19 tra Ulster ed Ospreys.

“Sono onorato di essere stato designato per dirigere la partita più importate della stagione per il rugby giovanile e a livello mio personale”

– ha commentato Mitrea – “Un partita che metterà a confronto due squadre storiche, presenti nelle ultime finali. Spero di essere all’altezza

di tale evento, di permettere alle due formazioni di esprimersi al meglio e al pubblico di apprezzare al massimo l’incontro.”

