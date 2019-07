04 Luglio 2019

GLI AZZURRI HANNO SFILATO ALLA CERIMONIA DI NAPOLI 2019

I

Napoli – I ventiquattro atleti ed i rispettivi staff tecnici delle Nazionali Italiane Universitarie Seven maschile e femminile hanno sfilato davanti

agli oltre trentamila del San Paolo per la cerimonia inaugurale della 30esima Summer Universiade Napoli 2019.

Un Vesuvio ricostruito da giochi di luce, effetti scenografici e pirotecnici ha funto da sfondo alla sfilata degli atleti che hanno dato il via

ufficialmente ai giochi olimpici degli universitari. Una “U” riprodotta sul terreno a simboleggiare il golfo di Napoli, l’unione dei popoli, la

lettera iconica che simboleggia le Universiadi. Curata dalla Balich Worldwide Show, la cerimonia ha espresso in più sfaccettature i concetti fondanti

dell’evento tra cui l’Università, lo Sport e l’Universalità durante le circa tre ore di svolgimento.

Come da protocollo l’intera delegazione italiana del CUSI è entrata per ultima nel San Paolo, accolta dal boato del pubblico napoletano. Gli

Azzurri e le Azzurre della palla ovale hanno preso parte con entusiasmo al cerimoniale, anch’essi molto emozionati e divertiti a conferma del clima

di festa e coinvolgimento della manifestazione.

Oltre alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, hanno preso parte all’evento numerose alte cariche istituzionali

italiane ed europee, non solo del mondo della politica locale e nazionale, ma soprattutto del mondo sportivo. In rappresentanza della Federazione

Italiana Rugby alla cerimonia hanno presenziato in tribuna d’onore il Vice Presidente Onorio Rebecchini, il Presidente del Comitato Regionale FIR

Campania Fabrizio Senatore ed il team manager dell’Italseven nonché Consigliere CONI Orazio Arancio: “L’Universiade di Napoli voluta fortemente

dall’amministrazione regionale, lascerà in eredità al territorio nuovi campi da rugby con fondo in erba artificiale di ultima generazione. Per le

società napoletane e per il rugby del Meridione questa è una grande opportunità di sviluppo, e l’emozione vissuta stasera da tutti noi ci ha

fatto capire quanto sono importanti per lo sviluppo dell’impiantistica sportiva italiana manifestazioni di questa caratura”.

Visibilmente emozionato Luca Zini, capitano della nazionale maschile, che alle 23:30 ha prestato giuramento in rappresentanza di tutti gli atleti

dell’Universiade di Napoli 2019. Recitando la formula solenne in mondovisione, l’azzurro è intervenuto in seguito al discorso ufficiale del

Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ed ha preceduto l’ingresso allo stadio della fiaccola dei Giochi, portata dall’ultimo tedoforo

Lorenzo Insigne.

Questo il giuramento letto da Luca Zini in mondovisione:

“On behalf of all the students athletes, I promise that we shall take part in the Universiade, respecting and abiding by the rules which govern it,

committing ourselves to a sport without doping and without drugs, in the true spirit of sportmanship, fair-play, for the glory, for the honour of our

teams and for the achievement of International Universities Sports Movement”.

“A nome di tutti gli atleti universitari, prometto che prenderemo parte a questa Universiade rispettando e osservando le regole che la governano,

impegnandoci nel vero spirito della sportività per uno sport senza doping e senza droghe, per l’onore e la gloria delle nostre squadre e per il

bene di tutto il Movimento Sportivo Universitario Internazionale”.

