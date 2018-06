Rugby CS, condividi su:

08 June 2018 – Scritto da Simona De Toma – Ufficio Relazioni con i Media FIR

ITALSEVEN FEMMINILE: LE 12 ATLETE PER IL ROMA SEVEN

Roma – Prenderà il via nel week end del 15 e 16 giugno, con la disputa del Torneo Internazionale “Roma Seven”, la stagione dell’Italseven

Maggiore Femminile.

Andrea Di Giandomenico ha convocato per questo primo appuntamento dodici Azzurre che si ritroveranno a Roma, presso il CPO Coni Giulio Onesti, a

partire da mercoledì 13 giugno.

L’impegno romano precede quello di Marcoussis (Francia) del 29 e 30 giugno, prima tappa del Grand Prix Seven 2018 che si concluderà l’1-2

settembre a Kazan, seconda tappa del torneo targato Rugby Europe.

Di seguito le atlete selezionate:

Beatrice CAPOMAGGI (UNIONE RUGBY CAPITOLINA)

Giulia CAVINA (CFFS R.COGOLETO&PROV.OVEST)

Micol CAVINA (CFFS R.COGOLETO&PROV.OVEST)

Bianca Maria COLTELLINI (GLOUCESTER – HARTPURY, ING)

Arianna CORBUCCI (FRASCATI RUGBY CLUB 2015)

Giada FRANCO (RUGBY COLORNO F.C.)

Isabella LOCATELLI (RUGBY MONZA 1949)

Maria MAGATTI (RUGBY MONZA 1949)

Benedetta MANCINI (UNIONE RUGBY CAPITOLINA)

Aura MUZZO (VILLORBA RUGBY)

Laura PAGANINI (CUS MILANO RUGBY)

Silvia POLESELLO (INIZIATIVE-VILLORBA RUGBY)

Simona De Toma

Area Comunicazione e Relazioni con i Media

Federazione Italiana Rugby

Stadio Olimpico – Curva Nord

Foro Italico 00194-Roma

Tel. +39.06.452131.12

Fax +39.06.452131.87

Mob. +39.339.3786245

@ simona.detoma@federugby.it

