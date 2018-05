Rugby CS, condividi su:

Federugby.it ( www.federugby.it )

#Faccedarugby ( www.faccedarugby.it )

Facebook FIR ( www.facebook.com/Federugby )

Twitter FIR ( www.federugby.it/twitter.com/Federugby )

17 May 2018 – Scritto da Simona De Toma – Ufficio Relazioni con i Media FIR

ITALSEVEN: I DODICI AZZURRI PER IL GRAND PRIX SERIES 7S DI MOSCA

Roma – Andy Wilk ha scelto ieri sera al termine del raduno romano, i dodici atleti per la tappa inaugurale del Grand Prix Series 7’s di Mosca

targato Rugby Europe, in calendario il 19 e 20 maggio.

L’Italseven aprirà la competizione affrontando la Spagna alle 9.00 del mattino (le 8.00 in Italia); tre ore dopo scenderà in campo contro il

Galles per chiudere alle 14.30 la fase di qualificazione contro l’Inghilterra.

La tappa moscovita del Grand Prix 7s sarà interamente disponibile in diretta su www.rugbyeurope.tv ( www.rugbyeurope.tv/ )

Di seguito i nomi degli Azzurri che questa mattina hanno raggiunto la Capitale russa.

James AMBROSINI (Lafert San Donà)

Diego ANTL (Lazio Rugby 1927)

Massimo CIOFFI (Femi-CZ Rovigo)

Mattia D’ANNA (Mogliano Rugby)

Daniele DI GIULIO (Lazio Rugby 1927)

Matteo FALSAPERLA (Lafert San Donà)

Alessio GUARDIANO (Lazio Rugby 1927)

Gino Neil LUPINI (Lafert San Donà)

Richard PALETTA (Conad Reggio)

Andrea PRATICHETTI (Lafert San Donà, 3 caps)

Gianmarco VIAN (Lafert San Donà)

Luca ZINI (CUS Genova)

F.I.R. – FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY – www.federugby.it

Simona De Toma

Area Comunicazione e Relazioni con i Media

Federazione Italiana Rugby

Stadio Olimpico – Curva Nord

Foro Italico 00194-Roma

Tel. +39.06.452131.12

Fax +39.06.452131.87

Mob. +39.339.3786245

@ simona.detoma@federugby.it

( mailto:sdetoma@federugby.it )Web: www.federugby.it ( www.federugby.it )

Facebook FIR: facebook.com/Federugby

( www.federugby.it/facebook.com/Federugby )Twitter FIR: @Federugby ( http://www.twitter.com/federugby )

Cancellati ( www.federugby.it/index.php?subid=4619&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=7356&key=3OcK2MEL9wWGBq ) | Modifica la tua

Iscrizione ( www.federugby.it/index.php?subid=4619&option=com_acymailing&ctrl=user&task=modify&key=3OcK2MEL9wWGBq )

Fai click qui per visualizzare online (

www.federugby.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=7356&key=wb4z6KJW&subid=4619-3OcK2MEL9wWGBq&tmpl=component )