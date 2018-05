Rugby CS, condividi su:

Federugby.it ( www.federugby.it )

#Faccedarugby ( www.faccedarugby.it )

Facebook FIR ( www.facebook.com/Federugby )

Twitter FIR ( www.federugby.it/twitter.com/Federugby )

08 May 2018 – Scritto da Simona De Toma – Ufficio Relazioni con i Media FIR

DESIGNAZIONI ARBITRALI DEL WEEK END

A MITREA E BLESSANO LE SEMIFINALI DI RITORNO DI SERIE A

Roma – La Commissione Nazionale Arbitri della FIR ha reso note le designazioni arbitrali del prossimo fine settimana.

In campo domenica a Padova e Piacenza per le semifinali di ritorno del Campionato Nazionale di Serie A rispettivamente Valsugana Padova- CUS Genova e

Sitav Rugby Lyons – Verona Rugby. Arbitreranno Marius Mitrea e Claudio Blessano.

Il campionato di Serie B vivrà il proprio epilogo con la disputa della 22esima dopo che la recente delibera presidenziale ha annullato la disputa di

play off e play out, originariamente in calendario il 20 e 27 maggio.

Scenderanno in campo anche le formazioni giovanili impegnate nella fase finale dei Campionati Nazionali Under 18 e Under 16 e 7 Fradis – CUS Siena

per lo spareggio di ritorno di C1.

Di seguito la programmazione completa del week end.

SERIE A – SEMIFINALE DI RITORNO – 13.05.2018 – ORE 15.30

Valsugana Padova v Cus Genova

Arb. Marius Mitrea (Udine)

AA1 Andrea Piardi (Brescia), AA2 Matteo Giacomini Zaniol (Treviso)

Quarto Uomo: Stefano Rebuschi (Rovigo)

Andata: CUS Genova v Valsugana Padova, 25-17 ( 4-0)

Sitav Rugby Lyons v Verona Rugby

Arb. Claudio Blessano (Treviso)

AA1 Manuel Bottino (Roma), AA2 Ferdinando Cusano (Vicenza)

Quarto Uomo: Nicola Franzoi (Venezia)

Andata: Verona R. v Lyons Piacenza 17 – 23 (1-4)

CLICCA QUI PER LE DESIGNAZIONI DELLA SERIE B (

www.federugby.it/index.php?option=com_joomleague&func=showresultsrank&p=182&layout=bydiv&Itemid=965&lang=it )

SERIE C1 – SPAREGGIO DI RITORNO – 13.05.2018 – ORE 15.30

7 Fradis Rugby Club v CUS Siena, arb. Matteo Bertocchi (Cagliari)

CLICCA QUI PER LE DESIGNAZIONI DEL CAMPIONATO U18 (

www.federugby.it/index.php?option=com_joomleague&func=showResultsRank&p=199&layout=bydiv&Itemid=909&lang=it )

CAMPIONATO UNDER 16 -SEMIFINALI DI RITORNO – 13.05.2018 – ore 12.30

Patarò Calvisano v Benetton Treviso, arb. Luca Trentin (Lecco)

Frascati Rugby Club 2015 v US Firenze Rugby 1931, arb. Gabriel Chirnoaga (Roma)

F.I.R. – FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY – www.federugby.it

Simona De Toma

Area Comunicazione e Relazioni con i Media

Federazione Italiana Rugby

Stadio Olimpico – Curva Nord

Foro Italico 00194-Roma

Tel. +39.06.452131.12

Fax +39.06.452131.87

Mob. +39.339.3786245

@ simona.detoma@federugby.it

( mailto:sdetoma@federugby.it )Web: www.federugby.it ( www.federugby.it )

Facebook FIR: facebook.com/Federugby

( www.federugby.it/facebook.com/Federugby )Twitter FIR: @Federugby ( http://www.twitter.com/federugby )

Cancellati ( www.federugby.it/index.php?subid=4619&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=7339&key=3OcK2MEL9wWGBq ) | Modifica la tua

Iscrizione ( www.federugby.it/index.php?subid=4619&option=com_acymailing&ctrl=user&task=modify&key=3OcK2MEL9wWGBq )

Fai click qui per visualizzare online (

www.federugby.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=7339&key=ArlMZMul&subid=4619-3OcK2MEL9wWGBq&tmpl=component )