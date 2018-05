Rugby CS, condividi su:

23 May 2018 – Scritto da Simona De Toma – Ufficio Relazioni con i Media FIR

FINALE SERIE A 2017/18: ARBITRA CLAUDIO PASSACANTANDO

Roma – Il fischietto pescarese Claudio Passacantando dirigerà domenica la Finale per l’assegnazione del Titolo di Campione d’Italia di Serie A

2017/18, in programma allo Stadio Mirabello di Reggio Emilia con inizio alle ore 17.00.

In campo Verona Rugby e Valsugana Rugby Padova, società che hanno già conquistato il lasciapassare per il massimo campionato italiano,

l’Eccellenza, allargata dalla prossima stagione a dodici squadre.

Passacantando sarà affiancato nella direzione di gara dagli assistenti arbitrali Stefano Bolzonella di Cuneo e Filippo Bertelli di Brescia. Marco

Masetti (Arezzo) sarà il quarto uomo.

Serie A – Finale – 27.05.18 – ore 17.00 – Stadio Mirabello (Reggio Emilia)

Verona Rugby – Valsugana Rugby Padova

Arb Claudio Passacantando (Pescara)

AA1 Stefano Bolzonella (Cuneo), AA2 Filippo Bertelli (Brescia)

Quarto Uomo: Marco Masetti (Arezzo)

SEMIFINALI SERIE A FEMMINILE: ARBITRANO GUASTINI E GIULIANI

Entra nel vivo domenica con la disputa delle gare di semifinale, la fase conclusiva della Serie A Femminile 2017/18 che il 2 giugno assegnerà a

Calvisano (Brescia) il massimo Titolo in rosa.

Valsugana Rugby Padova ed Iniziative Villorba Rugby che nei barrage di domenica scorsa per l’accesso ai play off hanno superato rispettivamente

Frascati Rugby Club 2015 (78-7) e Montevirginio Mini Rugby (45-3), affronteranno Rugby Bologna (prima classificata del Girone 2 al termine della

regular season) e Rugby Colorno (prima classificata del Girone 1). Le vincenti conquisteranno l’accesso alla finale del 2 giugno.

Serie A Femminile – Semifinali– 27.05.18 – ore 15.30

Rugby Colorno – Iniziative-Villorba Rugby, arb. Barbara Guastini (Prato)

Rugby Bologna 1928 – Valsugana Rugby Padova, arb. Francesca Giuliani (Milano)

SERIE B: TOMO’ DIRIGE LO SPAREGGIO PROMOZIONE

Il romano Emanuele Tomò dirigerà lo spareggio di Serie B per determinare l’ottava promossa al Campionato Nazionale di Serie A tra

Iniziative-Villorba Rugby e Borsari Amatori Rugby Badia, gara in programma sabato allo Stadio del Plebiscito di Padova alle 15.30.

Serie B – Spareggio – 26.05.18 – ore 15.30

Iniziative-Villorba Rugby – Borsari Amatori Rugby Badia, arb. Emanuele Tomò (Roma)

