08 June 2018 – Scritto da Simona De Toma – Ufficio Relazioni con i Media FIR

SEVEN MASCHILE: 18 ATLETI SELEZIONATI PER IL ROMA SEVEN

Roma – Andy Vilk ha ufficializzato oggi i nomi dei diciotto atleti che venerdì 15 e sabato 16 giugno saranno impegnati nell’diciassettesima

edizione del “Roma Seven” con la maglia della Selezione Italiana Seven.

Si tratta del terzo appuntamento stagionale per gli Azzurri del Seven dopo GPS7s di Mosca (19-20 maggio, terzo gradino del podio) ed il Rovigo Rugby

Festival (1-3 giugno).

L’inizio del raduno è fissato per martedì 12 giugno presso il CPO del CONI “Giulio Onesti” di Roma.

Questa la lista degli atleti convocati:

Giulio BERTACCINI (Amatori Parma Rugby)

Francesco BONAVOLONTA’ (Pol. SS Lazio 1927)

Gabriele BRONZINI (Rugby Colorno)

Lorenzo Maria BRUNO (Sitav Rugby Lyons)

Mattia D’ANNA (Mogliano Rugby)

Matteo FALSAPERLA (Lafert San Donà)

Gianluca Alessio GUARDIANO (S.S. Lazio Rugby 1927)

Marco LAZZARONI (Benetton Rugby Treviso)

Gabriele LEVERATTO (CUS Genova)

Filipe Sebastiano LOMBARDO (Pol. SS Lazio 1927)

Federico MORI (Rugby Etruschi Livorno)

Edoardo NAVARRA (Petrarca Padova)

Richard PALETTA (Conad Reggio)

Luca PETROZZI (Bath University, ING)

Andrea PRATICHETTI (Lafert San Donà) 3 caps

Valerio RICCI (Unione R. Capitolina)

Riccado RUSSO (Mogliano Rugby)

Jacopo SALVETTI (Petrarca Padova)

Sono inviati a partecipare al raduno:

Matthew COPPOLA(G.S. Fiamme Oro R. Roma)

Pietro CUCINOTTA (G.S. Fiamme Oro R. Roma)

Paolo DI GIAMMARCO (G.S. Fiamme Oro R. Roma)

Filippo PARASMO (Nuova Rugby Roma)

Francesco PILOSU (G.S. Fiamme Oro R. Roma)

