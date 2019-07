07 Luglio 2019

UNIVERSIADE NAPOLI 2019: AL GIAPPONE L’ORO MASCHILE E FEMMINILE

I

Napoli – Alla presenza del Presidente FISU Oleg Matytsin e del Commissario Straordinario di Napoli 2019 Gianluca Basile, si conclude il torneo di

Rugby Seven della 30esima Summer Universiade. Contro tutti i pronostici il Giappone conquista l’oro in entrambi i tornei, maschile e femminile.

Partiti superando l’Italia all’esordio nel gruppo B con una prestazione che ha sorpreso gli addetti ai lavori, la selezione nipponica degli uomini ha

dato spettacolo costruendo bel gioco e dimostrando un’attidune al seven molto naturale, frutto di un evidente lavoro di specializzazione maturato nel

tempo. In finale il Giappone supera 15-12 il favorito Sudafrica con una prestazione concreta oncedendo poche sbavature.

Le della compagine del sol levante siglano uno storico bis nella competizione femminile, non arrestandosi in finale nemmeno davanti ad una Francia ben

organizzata e ricca di individualità da prospettiva internazionale. Nelle finali per il bronzo, si posizionano sul gradino più basso del podio

Francia e Russia, superando rispettivamente la Russia nel torneo maschile ed il Sudafrica nella competizione femminile. Da segnalare per il movimento

arbitrale ovale azzurro, la finale maschile 3-4 posto Francia-Russia diretta dall’arbitro beneventano Vincenzo Schipani e la finalissima femminile per

l’oro Francia Giappone condotta dal fischietto sannita Maria Giovanna Pacifico.

RISULTATI SEMIFINALI 07/07/19

(M) Giappone v Russia = 14 – 0

(M) Sudafrica v Francia = 5 – 0

(W) Sudafrica v Francia = 12 – 19

(W) Giappone v Russia = 31 – 12

RISULTATI FINALI 3-4 POSTO 07/07/19

(M) Russia v Francia = 10 – 12

(W) Sudafrica v Russia = 10 – 12

RISULTATI FINALI 1-2 POSTO 07/07/19

(M) Giappone v Sudafrica = 15 – 12

(W) Francia – Giappone = 7 – 33

PODIO TORNEO MASCHILE

ORO – Giappone

ARGENTO – Sudafrica

BRONZO – Francia

PODIO TORNEO FEMMINILE

ORO – Giappone

ARGENTO – Francia

BRONZO – Russia

Gianclaudio Romeo

Area Comunicazione e Relazioni con i Media

Team Media Manager Nazionali Italiane Universitarie Seven

mobile +39 392 3546892

comunicazione@federugbycampania.it

)