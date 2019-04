Sconfitta a testa alta per l’Arca Gualerzi Amatori nella ventesima

giornata del campionato di serie B sul campo del Civitavecchia terzo in

classifica a due punti dalla vetta ed ancora in corsa per la promozione

in serie A.

28 a 7 per i laziali il risultato finale con i padroni di casa che

conquistano il bonus allo scadere della prima frazione con la quarta

meta a replicare alla meta di Tolaini, a segno per la quarta volta nelle

ultime due gare. Prima frazione come recita il tabellino dove il

Civitavecchia approfitta di ogni minimo errore dei blucelesti andando in

meta in prima fase dopo tre minuti di gioco, facendo valere la

predominanza nelle fasi statiche e la potenza della propria mischia che

porta a segnare due mete in rolling maul.

A risultato acquisto e complici i numerosi cambi con gli allenatori

delle due squadre che fanno entrare progressivamente tutta la panchina,

nella ripresa cala il ritmo anche grazie alla pressione in difesa

esercitata dai ragazzi di De Rossi che costringono i padroni di casa a

numerosi errori in fase di trasmissione del pallone.

*/Il tabellino/*

*Civitavecchia Rugby Centumcellae – Arca Gualerzi Amatori28 – 5*(Pt 28 – 5)

Marcatori: Pt 3’m Giancarlini tr Calandro (7-0), 26’m Onofri r Calandro

(14-0), 32’m De Gaspari tr Calandro (21-0), 37’m Tolaini (21-5), 40’m

Manuelli tr Calandro (28-5)*

**Civitavecchia Rugby Centumcellae: *Crinò; Cerquozzi (50’ Mellini

Susca), Giancarlini, Diottasi (48’ Carabella), De Gaspari (65’

Centracchio); Calandro, Martinelli; Onofri, Fraticelli(62’ Caprio),

Fiorini (65’ Simenone); Manuelli (Cap.), Natalucci (60’ Lazzerini);

Rossi (43’ Giordano), Orchi, Gentili. All.: Granatelli – Tronca

*Arca Gualerzi Amatori: *Tonelli; Spagnoli, Mezzadri, Ciju (50’

Santillo), Dondi; Gherri, Negrello; Ciasco (55’ Andreozzi), Cantoni (56’

Ciobotaru), Ciusa; Scarica, Armantini (52’ Philips); Zanacca (46’

Visentin), Tolaini (41’ Saccò), Bertozzi (41’ Calì). All.: De Rossi

Arbitro: Daniele Odoardi (Ch)

Punti conquistati in classifica: Civitavecchia 5, Amatori Parma 0