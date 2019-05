Ci siamo, domani pomeriggio alle 17.00 lo stadio “Sergio Lanfranchi”, sede delle gare interne della franchigia federale delle Zebre ospiterà la gara più attesa e sentita a Parma, il “Derby di Parma” tra l’Arca Gualerzi Amatori e la Rugby Parma.

Forti degli oltre 2000 spettatori della gara dello scorso anno e dopo il gran successo di pubblico del 13 gennaio al “Banchini” di via Lago Verde, le due squadre si ritroveranno di fronte domani nel penultimo turno del campionato di Serie B.

Penultimo turno di campionato e le due squadre che viaggiano tranquille a metà classifica, i gialloblu al quinto posto e i blucelesti ad inseguire a 10 lunghezze, ma sicuramente non mancherà l’impegno da parte di tutte e due le squadre che daranno, come in ogni derby, in campo il massimo per portare a casa la vittoria e quindi la supremazia cittadina fino al prossimo incontro.

In casa Amatori un motivo in più per raggiungere la vittoria è riscattare la beffa dello scorso 13 gennaio quando nel giorno di Sant’Ilario la Rugby Parma vinse grazie ad un piazzato di Righi Riva ad un minuto dal termine, beffando la rimonta bluceleste con una meta di capitan Carra a dieci minuto dal termine e del calcio del sorpasso di Negrello a 4 minuti dalla fine.

Dopo la cena dei capitani di ieri sera in club house ospitata dalla Rugby Parma, dove si sono seduti a cena Capitani, vice e la dirigenza delle due squadre, proseguono domani le iniziative collaterali pre derby con l’aperitivo dei tifosi in club house. Alle 16.30 invece scenderanno in campo le ragazze della squadra femminile e le maman per una gara di touch in ricordo di Rebecca Braglia, ad un anno dalla tragica scomparsa.

Le due under 12 invece faranno il corridoio all’ingresso in campo degli atleti e si affronteranno nell’intervallo, a sugellare amicizia e collaborazione di questa stagione con allenamenti periodici congiunti e la disputa di alcuni tornei insieme.

Vi aspettiamo quindi sabato pomeriggio alle 17.00 allo Stadio Lanfranchi per il derby che sarà arbitrato dal bolognese Tommaso Battini