Partita al cardiopalma quella di oggi pomeriggio per l’Arca Gualerzi Amatori che, dopo aver chiuso in vantaggio la prima frazione, nel secondo tempo subisce la rimonta dei padroni di casa ma trova la forza di reagire agguantando negli ultimi 5 minuti di gioco vittoria e 4 utili punti per la classifica.

Un calcio di punizione da 40 metri di Giacomo Torri a 5 minuti dalla fine rialza l’Amatori che nella seconda frazione subisce la rimonta dei padroni di casa, capaci di riportarsi in vantaggio dopo aver chiuso il primo tempo sotto di 10 punti.

Ottanta minuti equilibrati in ogni reparto quelli di oggi sia nel gioco aperto sia nelle fasi statiche, con gli uomini di Viappiani che subiscono nella fase centrale del secondo tempo il ritorno dei padroni di casa, trovando però poi la forza di reagire andando nuovamente in vantaggio di 2 punti a 5 minuti dalla fine e contenendo bene con la difesa gli ultimi assalti dei biancoverdi; un pallone recuperato in difesa consente però all’Amatori di rifiatare in attacco e di segnare all’ultima azione di gioco con Coraci a varcare la linea di meta dopo una serie di pick and go sugli sviluppi di una touche nei 22 avversari.

Con questa vittoria l’Arca Gualerzi si porta al terzo posto in classifica in compagnia dei cugini della Rugby Parma e del Florentia, prossimo avversario dei blucelesti a Moletolo.

Modena Rugby 1965 – Arca Gualerzi Amatori 17 – 24 (Pt 3-13)

Marcatori: Pt. 9’m Dondi tr G. Torri, 21’cp G. Torri, 30’cp G. Torri; St. 66’cp G. Torri, 75’cp G. Torri, 80’m Coraci

Modena Rugby 1965: Vaccari; Utini, Di Pascale, Uguzzoni, Ahmid; Michelini, Rovina; Marco Venturelli (cap.), Luca Venturelli, Covi; Stacchezzini, Dormi; Milani, Gibellini, Faraone. A disp.: Righi, Valla, Malisano, Salici, Catellani, Biskupec, Petti. All.: Ivanciuc

Arca Gualerzi Amatori Parma: Fava; Dondi, Maghenzani, Carra (cap.), Cantoni; Giacomo Torri, Torelli; Contini, Chiesi (50’ Amin Fawzi), Ciasco (57’ Scarica); Corradi, Andreozzi; Calì (43’ Visentin), Gatti (6’ Tolaini), Bertozzi (50’ Coraci). Non entrati: Mordacci, Orsenigo. All: Viappiani

Arbitro: Francesco Crepaldi (MI)

Ammonito: 35’ Corradi (Amatori)

Punti conquistati in classifica: Modena Rugby 1965 1; Amatori Parma 4