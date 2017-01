Prima sconfitta del 2017 per l’Amatori Parma che nella prima giornata di ritorno viene sconfitto a Collegarola dal Modena per 32 a 13 che continua così l’inseguimento alla zona play off mentre i blu celesti mantengono invariato il vantaggio sulla zona retrocessione.

Carra e compagni scendono in campo con il giusto atteggiamento ed è proprio il capitano dopo pochi minuti a sbloccare la situazione centrando i pali ma dopo pochi minuti Modena va in meta allungando ancora con un calcio a metà della prima frazione. Pronta però è la reazione blu celeste che va in meta con Saccò dopo un gran lavoro dei primi otto uomini e Carra che trasforma da posizione angolata. Il vantaggio dura pochi minuti con il Modena che sfruttando un errore difensivo va a segno per il 15 a 10 con cui termina la prima frazione.

Nella ripresa i blu celesti, in inferiorità numerica per il primo giallo a Bosco, subiscono il gioco dei padroni di casa che si vedono assegnare una meta tecnica dall’arbitro ma ancora capitan Carra riapre i giochi con un drop per il 22 a 13 che ridà morale ai ragazzi di Viappiani. Da questo punto si alza il livello dello scontro con l’arbitro che è costretto ad utilizzare più volte i cartellini e a 20 minuti alla fine arriva l’episodio che chiude la partita con Bosco che riceve il secondo giallo lasciando i blu celesti in inferiorità numerica. Negli ultimi dieci minuti, con l’Amatori in 13 per il giallo a Tolaini, i padroni di casa dilagano con altre 2 mete per il 32 a 13.

Delusione in casa blu celeste per una partita decisa, come nella gara di andata, principalmente dall’indisciplina, fattore su cui si dovrà lavorare nelle prossime settimane anche per non compromettere i continui progressi sia del pacchetto di mischia che del gioco.

Modena Rugby 1965-Amatori Parma 32-13 (pt 15 – 10)

Marcatori: 2’ cp Carra, 5’ meta Esteki nt, 20’ cp Vaccari, 24’ meta Saccò tr Carra, 32’ meta Petti tr Vaccari; 43’ meta tecnica Modena tr Vaccari, 52’ drop Carra, 75’ meta Venturelli M. nt, 78’ meta Lanzoni nt.

Giacobazzi Modena: Utini; Petti, Lanzoni, Orlandi, Marzougui (45’ Martines); Vaccari (76’ Catellani), Esteki (76’ Rovina); Venturelli M., Venturelli L., Flores (temporanea 55’ Malisano); Dormi, Stachezzini (66’ Maccaferri); Milzani (53’ Rizzi), Gibellini (67’ Malisano), Salici (41’ Faraone). All. Ivanciuc.

Amatori Parma: Torri; Cantoni (73’ Musi), Letizia, Balestrieri (75’ Pietroni), Carra; Mordacci, Torelli; Bosco, Belli (32’ Gatti), Ciasco (46’ Zanacca); Andreozzi (75’ Scarica), Rossi; Calì (67’ Fawzi), Saccò (46’ Tolaini), Bertozzi. All. Viappiani.

Arbitro: Francesco Paoletti (Roma).

Ammoniti: 38’ e 62’ Bosco (Amatori), 50’ Utini (Modena), 55’ Rizzi (Modena) e Letizia (Amatori), 71’ Tolaini (Amatori), 79’ Lanzoni (Modena)

Punti conquistati in classifica: Modena 5; Amatori Parma 0