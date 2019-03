Riprende in campionato di serie B e i ragazzi di De Rossi saranno impegnati a Bologna contro il Reno, penultimo in graduatoria con una vittoria nelle 15 gare sin qui disputate. Terminato il ciclo di gare che ha visto l’Arca Gualerzi affrontare 3 tra le prime quattro squadre in classifica dove nonostante le buone prestazioni non è arrivato nessun punto, i blucelesti cercheranno a tutti i costi una convincente vittoria per il proseguire con più serenità il finale di campionato dove Torri e compagni affronteranno avversari di pari livello. Calcio d’inizio alle 14.30 alla “Barca” di Bologna con la direzione arbitrale affidata a Vincenzo De Martino di Napoli.

Il programma bluceleste del weekend

Under 18 elite

Ultimo impegno casalingo della stagione regolare per i ragazzi di Piovan e Berardo e partita importantissima per questo finale di campionato dove l’Italgomma under 18 si gioca la possibilità di disputare in casa il barrage per le fasi finali del campionato nazionale. Alla “Cittadella del Rugby” arriveranno I Medicei, unica squadra ancora imbattuta del campionato che comanda con 16 vittorie di 13 ottenute con il bonus offensivo. I blucelesti comunque non partono battuti e come dimostrato durante la stagione non faranno mancare il loro impegno, magari potendo contare sulla spinta del pubblico di casa. Appuntamento domenica alle 12.30 a Moletolo.

Under 14

Trasferta veneta per lo Stark Amatori, impegnato nella quarta tappa del SuperChallenge di categoria. I blucelesti parteciperanno nel torneo di Treviso intitolato a “Piero Dotto”, ex giocatore biancoverde prematuramente scomparso. Calcio d’inizio domenica mattina alle 9.00 negli impianti sportivi della Ghirada.

Minirugby

Tempo di tornei anche per il minirugby che, dopo l’antipasto romano dell’under 12 domenica scorsa, inaugurerà gli impegni primaverili partecipando al torneo di Reggio Emilia con una squadra per categoria. Primi match alle 9.00 alla “Canalina”.

Under 16

Ultima partita di campionato per l’under 16 regionale della Rugby Parma in collaborazione con l’Amatori che sarà impegnata domenica mattina alle 11.00 al “Nando Capra” per il derby contro Noceto. Ultima domenica di riposo invece per la squadra partecipante al campionato elite.