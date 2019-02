Riprende dopo 3 settimane di sosta il campionato di Serie B con l’Arca Gualerzi che nella seconda giornata di ritorno sarà attesa da un’ostica trasferta a Firenze contro la capolista Florentia allenata da Luigi Ferraro

Partita sicuramente difficile quella di Firenze contro la capolista che vanta il secondo miglior attacco del campionato e la miglior difesa con una media si poco superiore a soli 8 punti subiti a partita e che in più avrà il vantaggio di giocare in casa ma, come dimostrato nella gara di andata quando i toscani vinsero per due soli punti, Torri e compagni non partiranno certamente battuti e potranno giocarsi il risultato fino in fondo a patto di non cadere nell’indisciplina come nella gara di andata quando la squadra di Ferraro vinse alla fine grazie al piede dell’apertura Valente, infallibile dalla piazzola e autore del calcio al largo raccolto dall’ala per l’unica meta dei gigliati.

Per la gara di domenica Marco De Rossi dovrà ancora fare a meno di Negrello che proprio domenica terminerà le tre settimane di squalifica ma tra i trequarti avrà numerose opzioni di scelta e non è escluso l’esordio del neo arrivo Santillo.

Calcio d’inizio alle 14.30 consuete per la gara che si svolgerà al Centro Sportivo San Donnino di Campi Bisenzio con la direzione arbitrale affidata al signor Vincenzo De Martino di Napoli.

Il programma bluceleste del weekend

Under 18 elite

Tempo di derby per l’under 18 di Piovan e Berardo che alla “Cittadella del Rugby” chiuderà il trittico di partite ovali di giornata affrontando i cugini gialloblu della Rugby Parma. Obiettivo naturalmente la vittoria per l’Italgomma con un occhio al big match di giornata di Prato dove l’Union, terzo con 6 lunghezze di ritardo sui blucelesti, riceverà I Medicei primi in graduatoria e ancora imbattuti. Calcio d’inizio posticipato alle 13.30 alla Cittadella del Rugby di Parma.

Under 14

Trasferta a Bologna per lo Stark Amatori che domenica mattina alla “Barca “ affronterà i pari età del Reno, appuntamento valido per i concentramenti regionali. Calcio d’inizio alle 10.00

Minirugby

Proseguono gli appuntamenti regionali per il minirugby bluceleste, impegnato domenica mattina con una squadra per categoria a “Collegarola” ospiti dalle ore 10.00 del Modena Rugby 1965.

Under 16 elite e regionale

Doppio appuntamento casalingo per le due squadre della Rugby Parma in collaborazione con l’Amatori Parma che per l’occasione saranno impegnate entrambe alla Cittadella del Rugby e non in via Lago Verde. Primi a scendere in campo i ragazzi che partecipano al campionato regionale alle 11.00 contro la seconda squadra del Modena Rugby 1965 mentre alle 12.30 la squadra elite, ancora imbattuta e a punteggio pieno, affronterà i piacentini dei Lyons.