Sul neutro di Reggio Emilia a causa della squalifica del campo dei blu celesti un buon Arca Gualerzi lotta per un tempo contro il Bologna 1928 riaprendo la partita con la meta di Gatti a due minuti dalla fine della prima frazione ma altre due mete nei primi dieci minuti della ripresa da parte del Bologna dell’ex Andrea Sergi consegnano la vittoria ai felsinei che consolida così il quarto posto in classifica con 13 lunghezze sui blucelesti, staccati dal Romagna che conquista il punto di bonus difensivo contro il Florentia.

Due esordi quest’oggi per i blucelesti con Giona Gianpellegrini che conquista il primo cap stagionale mentre sfortunato il debutto del giovane under 18 Michele Torelli dell’under 18 che si è infortunato nell’ultima azione di gioco della partita.

Prossimo appuntamento per l’Arca Gualerzi domenica prossima con la trasferta di Rieti.

Arca Gualerzi Amatori – Rugby Livorno 7 – 22 (Pt 7 – 12)

Marcatori: Pt. 7’m Sandri tr Sergi, 27’m Soavi, 38’m Gatti tr Torri; St. 46’m Gambelunghe, 50’ Schiavone.

Arca Gualerzi Amatori Parma: Maghenzani; Dondi (70’ Gianpellegrini), Bianconi (71’ Spagnoli), Carra, Cantoni; Torri, Mezzadri (60’ Torelli); Balestrieri, Scarica (49’ Pedretti), Belli (68’ Minelle); Andreozzi, Rossi; Staibano (63’ Musi), Gatti, Amin Fawzi (49’ Calì). All.: Viappiani

Emilbanca Bologna 1928: Soavi; Zambrella (71’ Capone), Neri, Alberghini, De Napoli (56’ Bernabò); Giannuli, Sergi; Ferretti (41’ Gambelunghe), Schiavone, Cesari; Mazzini (47’ Macchione F.), Gambacorta (56’ Tosatto); Macchione E. (37’ Fadanelli), Antenghini (63’ Guandalini), Sandri (65’ Macchione E.). All.: Venturi

Arbitro: Barbara Guastini (PO)

Punti conquistati in classifica: Amatori Parma 0; Bologna 1928 5