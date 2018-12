Terza vittoria consecutiva per l’Arca Gualerzi Amatori nel campionato di Serie B che davanti al proprio pubblico conquista il bonus offensivo consolidando la quinta posizione in classifica ad un punto dal Livorno quarto.

Partita dominata dall’inizio alla fine quella odierna alla Cittadella del Rugby con l’Amatori padrone del campo e superiore sia nel gioco aperto che nelle mischie ordinate contro un Modena costretto a difendersi che supera la metà campo solo dopo 20 minuti di gioco grazie prevalentemente all’indisciplina dei blucelesti nei punti di incontro.

5 le mete finali con Corradi dopo 5 minuti e Cantoni allo scadere che recupera palla a centrocampo e con un calcio nei 22 avversari recupera il pallone andando a segnare per il 14 a 3 con cui termina la prima frazione. Nel secondo tempo arriva la doppietta di Dondi con l’ala bluceleste che nel secondo tempo finalizza il buon lavoro di Bianconi, abile a recuperare un difficile passaggio sugli sviluppi di una mischia nella propria metà campo e bucare la difesa avversaria prima del passaggio decisivo. A 5 minuti dal termine segnatura d’esperienza con Carra in meta dopo una touche a ridosso dei 22 per il 33 a 3 finale.

5 punti quindi e quarto posto consolidato ma soprattutto buoni segnali per coach De Rossi in vista dei prossimi impegni con un buon gioco al piede e una mischia finalmente competitiva mentre anche oggi si sono visti alcuni problemi nelle rimesse laterali.

Arca Gualerzi Amatori – Modena Rugby 1965 33– 3(Pt 14 – 3)

Marcatori: Pt 5’m Corradi tr Negrello, 31’cp Michelini, 40’m Cantoni tr Negrello; St 51’m Dondi tr Negrello, 62’m Dondi, 75’m Carra tr Negrello

Arca Gualerzi Amatori Parma Rugby:Tonelli; Letizia, Bianconi (71’ Carra), Masini (62’ Mezzadri), Dondi; G. Torri, Negrello; Balestrieri, Cantoni (44’ Massaroli), Sandri (34’ Armantini); Corradi, Ciusa; Staibano (60’ Amin Fawzi), Saccò (60’ Gatti), Bertozzi (71’ Calì). All.: De Rossi

Modena Rugby 1965:Biskupe; Utini (Cap.), Michelini (41’ Esposito), Trotta (50’ Uguzzoni), Pianigiani; (28’ Borghi) Petti, Daupi; Maccaferri, Venturelli (60’ Abate), Cojocari; Mariani (52’ D’Elia), Maiga; Righi (11ì Milzani), Rodriguez, Rizzi (60’ Morelli). All.: Ivanciuc

Arbitro: Filippo Vinci (Rovigo)

Ammoniti: 35’ Ciusa (Amatori)

Punti conquistati in classifica: Amatori Parma 5; Modena 0