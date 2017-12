FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 61 del 09.12.2017

FEMI-CZ RRD: CONTRO I PORTOGHESI NON C’È STORIA, I ROSSOBLÙ S’IMPONGONO 45-7

TABELLINO:

/*Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – *//*sabato *//*9 dicembre*/

/*Continental Shield, III giornata*/

FEMI-CZ ROVIGO v CDUL RUGBY45-7 (31-7)

/*Marcatori: p.t. */5’ m. Momberg tr. Mantelli (7-0), 9’ m. Biffi tr.

Mantelli (14-0), 14’ m. Lubian tr. Mantelli (21-0), 21’ m. tecnica

(21-7), 31’ m. Cioffi tr. Mantelli (28-7), 40’ c.p. Mantelli

(31-7);/*s.t. */58’ m. tecnica (38-7), 81’ m. Cioffi tr. Odiete (45-7)

*FEMI-CZ Rovigo: *Odiete; Biffi, Majstorovic, Van Niekerk (46’ Davies),

Cioffi; Mantelli (58’ Robertson-Weepu), Chillon (58’ Loro); Ferro (cap.)

(81’ D’Amico), Lubian, De Marchi (51’ Venco), Parker (44’ Boggiani),

Ortis; D’Amico (33’ Pavesi), Momberg (51’ Cadorini), Brugnara (33’

Muccignat).

/*a*//*ll.*/**McDonnell, Casellato

*CDUL Rugby**: *Noronha; Appleton F., Martson (49’ Riberiro), Appleton

T. (76’ Cardoso), Foro (58’ Bernardo); Nuncio, Belo (71’ Bastos); Simoes

(66’ Batista), Villax, Lino (cap.), McSullea, Toorn (56’ Sousa), Almeida

(76’ Vilaca), Foro, Mussolo (56’ Madaleno). *A**ll. *Farrer

/*arb.*/*: *Blain(SCO)

*AA1 *Brown(SCO),*AA2 *Mabon(SCO)

*Quarto Uomo: *Boraso(ITA)

*Q**uinto Uomo:*Girardi(ITA)

*Cartellini: *21’ giallo a Parker (FEMI-CZ Rovigo), 73’ giallo a Pavesi

(FEMI-CZ Rovigo)

*Calciatori:*Mantelli(FEMI-CZ Rovigo) 5/5;Odiete(FEMI-CZ Rovigo) 1/1

*Note: *giornata soleggiata, circa 7°, campo piuttostopesante.

Spettatori circa 800.

*Punti conquistati in classifica: *FEMI-CZ Rovigo 5; CDUL Rugby 0

*Man of the Match:*De Marchi(FEMI-CZ Rovigo)

CRONACA:

La FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta fa suo il match contro il Centro

Desportivo e Universitario de Lisboa, valido per la terza giornata

dell’European Continental Shield,vincendo 45-7.

I Bersaglieri si dimostrano pericolosi fin dai primi istanti della

partita, andando subito in attacco nei 22 avversari e rullando i

portoghesi con la mischia. Grazie al lavoro del pack e ad una rolling

maul avanzantesui 5 metri dei portoghesi, i rossoblù ottengono la prima

marcatura al 5’ con Momberg e Mantelli non fallisce la trasformazione

del 7-0. Pochi minuti dopo i Bersaglieri in attacco nei 22 avversari

aprono il gioco e un magistrale calcetto di Mantelli consegna l’ovale a

Biffi che schiaccia oltre la linea. L’apertura rossoblù centra

nuovamente i pali per la trasformazione e porta il punteggio sul 14-0.

La FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta non concede spazio ai portoghesi,

confinandoli nei propri 22 dove al 14’ Lubian intercetta un passaggio

degli avversari e va a segnare la terza meta rossoblù, anche questa

trasformata da Mantelli. I portoghesi riescono ad entrare nei 22

rodigini solo intorno al 20’, quando ottengono un calcio a favore per

fuorigioco dei Bersaglieri, e grazie ad una rolling maul avanzante e

antigioco dei rossoblù (punitoanche con un cartellino giallo a Parker)

ottengono una meta tecnica per il 21-7. I Bersaglieri comunque non

demordono e al 31’ ottengono la meta del bonus grazie aCioffi che sui 5

metri avversari stoppa un calcio di liberazione dei portoghesi e,

recuperato l’ovale, schiaccia oltre la linea. Il cecchino Mantelli

trasforma per il 28-7. L’apertura rossoblù è inoltre autore del calcio

piazzato del 31-7 su cui si chiude la prima frazione di gioco.

Nella ripresa i portoghesi si fanno più agguerriti e vanno a mettere

pressione nei 22 rossoblù dove è il pack dei Bersaglieri a togliere le

castagne dal fuoco. Proprio grazie alla mischia la FEMI-CZ Rugby Rovigo

Delta ottiene la meta tecnica del 38-4 dopo quasi 20 minuti dal fischio

dell’arbitro. I Bersaglieri però si adagiano e commettono troppe

imprecisioni nei minuti successivi, non riuscendo ad essere incisivi di

fronte agli avversari che, invece, non mollano. L’indisciplina dei

rossoblù costa anche un giallo a Pavesi al 73’ ma nonostante

l’inferiorità numerica i Bersaglieri riescono a chiudere il match sul

45-7 con una meta a firma di Cioffi e trasformata da Odiete.

—

Ufficio Stampa

Silvia Stievano

mob. +39 340 8125538

mob. +39 334 7996999

@ ufficiostampa@rugbyrovigodelta.it

Skype: rugbyrovigodelta

Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt

Instagram: rugbyrovigodelta

Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta