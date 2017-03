FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato stampa n. 77 del 18.03.2017

FEMI-CZ RRD: AL BATTAGLINI I ROSSOBLÙ SUPERANO LA LAZIO 51-36

TABELLINO:

/*Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – sabato 18 marzo 2017*/

*/*Eccellenza, XI*/**/*V*/**/*giornata*/*

FEMI-CZ Rovigo v S.S. Lazio Rugby 1927 51-36 (19-17)

/*Marcatori: p.t. */2’ m. Barion tr. Mantelli (7-0), 11’ m.Cugini tr.

Miller (7-7), 19’ m. Alvarado tr. Miller (7-14), 21’ m. Barion tr.

Mantelli (14-14), 26’ m. Brancoli non tr. (19-14), 34’ c.p. Miller

(19-17);/*s.t. */46’ m. Barion tr. Mantelli (26-17), 51’ c.p. Mantelli

(29-17), 56’ m.Biffi non tr. (34-17), 60’ m. e tr. Miller (34-24), 63’

c.p. Mantelli (37-24), 66’ m. Filippucci tr. Miller (37-31), 69’ m.

Biffi tr. Mantelli (44-31), 73’ m. Bonavolontà S. non tr. (44-36), 78’

m. Balboni tr. Basson (51-36)

*FEMI-CZ Rovigo: *Biffi; Arrigo, Majstorovic, Rodriguez, Barion (68’

Basson); Mantelli, Loro (61’ Pasini); Cicchinelli, Brancoli (57’

Lubian), Ruffolo (cap); Boggiani, Ortis; Bordonaro (70’ Pavesi), Momberg

(55’ Cadorini), Muccignat (64’ Balboni).

*All.***McDonnell, Wright

S*.S. Lazio Rugby 1927**: *Bonavolontà F.; Santoro, Musso (75’

Gualdambrini), Giacometti (75’ Vella), Giancarlini G.; Miller,

Bonavolontà D.; Casolari; Filippucci (cap), Giancarlini A. (57’

Pagotto); DeLorenzi (43’ Pierini), Damiani; Alvarado (51’ Bolzoni),

Cugini (49’ Lupetti), Di Roberto (61’ Amendola).

*All*/*.*/**Montella

*Arb.* Palladino (Torino)

*AA1* Bertelli (Brescia); *AA2* Borraccetti (Forlì)

*Quarto Uomo:* Poggipollini (Bologna)

*Cartellini:* 10’ giallo a Ruffolo (FEMI-CZ Rovigo), 65’ rosso a Ruffolo

per doppia ammonizione (FEMI-CZ Rovigo), 75’ giallo a Filippucci (S.S.

Lazio Rugby 1927), 75’ giallo a Mantelli (FEMI-CZ Rovigo)

*Calciatori:***Mantelli(FEMI-CZ Rovigo) 6/8; Miller (S.S. Lazio Rugby

1927) 5/6; Basson (FEMI-CZ Rovigo) 1/1

*Note*/*:*/**giornatanuvolosa,campo in buonecondizioni. Spettatori:

circa 800.

*Punti conquistati in classifica:***FEMI-CZ Rovigo 5; S.S. Lazio Rugby

1927 1

*Man of the Match:*Barion(FEMI-CZ Rovigo)

