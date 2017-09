FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 25 del 30.09.2017

FEMI-CZ RRD: I BERSAGLIERI SPENGONO LE FIAMME 19-13

TABELLINO:

/*Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – *//*sabato 30 settembre*/

/*Eccellenza, II giornata*/

FEMI-CZ ROVIGO v FIAMME ORO RUGBY19-13(9-3)

/*Marcatori: p.t. */2’ drop Martinelli (0-3), 10’ c.p. Odiete (3-3), 16’

c.p. Odiete (6-3), 24’ c.p. Odiete (9-3);/*s.t. */44’ m. Caffini tr.

Buscema (9-10), 54’ m. Momberg tr. Odiete (16-10), 62’ c.p. Buscema

(16-13), 73’ c.p. Odiete (19-13)

*FEMI-CZ Rovigo: *Robertson-Weepu; Cioffi, Majstorovic, Modena (48’

Mantelli), Odiete; Davies, Loro; De Marchi, Lubian, Ruffolo (cap.);

Ortis (53’ Parker), Boggiani; Pavesi (53’ D’Amico), Momberg

(63’-65’Cadorini), Brugnara.

/*a*//*ll.*/**McDonnell, Wright

*Fiamme Oro Rugby**: *Edwardson; Sepe, Gabbianelli, Massaro (74’

Gasparini), Bacchetti; Buscema, Martinelli (58’ Calabrese); Amenta

(cap.), Cristiano (56’ Cornelli), Bianchi; Caffini (38’-41’Duca),

Fragnito (56’ Duca); Iacob (56’ Di Stefano), Moriconi (74’ Daniele),

Cocivera (50’ Zago). *A**ll. *Guidi

/*arb.*/*: *Mitrea (Udine)

*AA1 *Pennè(Lodi),*AA2 *Bertelli(Brescia)

*Quarto Uomo: *Brescacin(Treviso)

*Cartellini: *26’ giallo a Bianchi (Fiamme Oro Rugby), 62’ giallo a

Lubian (FEMI-CZ Rovigo)

*Calciatori:*Odiete (FEMI-CZ Rovigo) 5/5;Robertson-Weepu(FEMI-CZ Rovigo)

0/1; Buscema(Fiamme Oro Rugby) 2/3

*Note: *giornata soleggiata, campo in buone condizioni. Le Fiamme Oro

Rugby, come di consueto nelle partite contro la FEMI-CZ Rovigo,

hannoritirato dalla distinta la maglia numero 10 in memoria di Stefano

Casotti, ex giocatore di entrambe le squadre prematuramente scomparso.

Come ad ogni prima partita casalinga della FEMI-CZ Rovigo, il capitano

rossoblù ha posto prima del fischio d’inizio un mazzo di fiori sul

monumento dedicato a Mario “Maci” Battaglini.Spettatori circa 1200.

*Punti conquistati in classifica: *FEMI-CZ Rovigo 4; Fiamme Oro Rugby 1

*Man of the Match:*Bacchetti (Fiamme Oro Rugby)

