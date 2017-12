FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 68 del 23.12.2017

FEMI-CZ RRD: I BERSAGLIERI VINCONO 16-9 IL 161° DERBY D’ITALIA

TABELLINO:

/*Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – *//*sabato 23 dicembre*/

/*Eccellenza, IX giornata*/

FEMI-CZ ROVIGO v PETRARCA PADOVA 16-9 (13-6)

/*Marcatori: p.t. */3’ c.p. Mantelli (3-0), 9’ c.p. Menniti-Ippolito

(3-3), 13’ c.p. Mantelli (6-3), 30’ c.p. Menniti-Ippolito (6-6), 37’ m.

Majstorovic tr. Mantelli (13-6);/*s.t. */62’ c.p. Menniti-Ippolito

(13-9), 67’ c.p. Mantelli (16-9)

*FEMI-CZ Rovigo:* Odiete; Barion, Majstorovic, Van Niekerk, Cioffi;

Mantelli, Chillon; De Marchi, Lubian, Zanini; Parker, Ortis; D’Amico,

Momberg (cap.), Brugnara.

/*a*//*ll.*/**McDonnell, Casellato

*Petrarca Padova**: *Riera; Capraro, Bacchin, Benettin, Rossi (50’

Francescato); Menniti-Ippolito, Su’a; Saccardo (cap.), Conforti, Lamaro

(52’ Nostran); Cannone, Gerosa; Vannozzi, Santamaria, Scarsini (67’

Acosta). *A**ll. *Marcato

/*arb.*/*: *Schipani (Benevento)

*AA1 *Rizzo (Ferrara),*AA2 *Giacomini Zaniol (Treviso)

*Quarto Uomo: *Bellinato (Treviso)

*Cartellini:* 12’ giallo a Cannone (Petrarca Padova), 49’ giallo a Su’a

(Petrarca Padova)

*Calciatori:*Mantelli(FEMI-CZ Rovigo)4/4; Menniti-Ippolito (Petrarca

Padova) 3/4

*Note: *giornata serena, circa 8°, campo leggermente pesante. Prima del

fischio d’inizio si è tenuta la celebrazione del quarantennale della

prima partita degli All Blacks in Italia, giocatasi all’Appiani di

Padova il 22 ottobre 1977, con la presenza di molti dei protagonisti che

in quell’occasione scesero in campo tra le fila del XV del Presidente.

Spettatori circa 1800.

*Punti conquistati in classifica: *FEMI-CZ Rovigo 4; Petrarca Padova 0

*Man of the Match: *Parker (FEMI-CZ Rovigo)

—

