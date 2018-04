FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n.115 del 07.04.2018

FEMI-CZ RRD: I BERSAGLIERI VINCONO CON BONUS 28-6 L’ULTIMA DI REGULAR

SEASON AL BATTAGLINI CONTRO I MEDICEI

TABELLINO:

/*Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – *//*sabato 7 aprile*/

/*Eccellenza, XVII giornata*/

FEMI-CZ ROVIGO v TOSCANA AEROPORTI I MEDICEI28-6 (14-6)

*Marcatori: */*p.t.*/**11’ c.p. Newton (0-3), 28’ m. Ferro tr. Mantelli

(7-3), 34’ drop Basson (7-6), 37’ m. Barion tr. Mantelli (14-6); /*s.t.

*/54’ m. Momberg tr. Mantelli (21-6), 61’ m. Muccignat tr. Mantelli (28-6)

*FEMI-CZ Rovigo:* Odiete; Barion, Davies, Van Niekerk (76’ Biffi),

Cioffi; Mantelli, Chillon (63’ Loro); Ferro (65’ Zanini), Lubian (76’

Barani), De Marchi (65’ Venco); Boggiani, Ortis; Pavesi (71’ Cincotto),

Momberg (cap.) (63’ Cadorini), Muccignat (63’ Balboni).

/*a*//*ll.*/**McDonnell, Casellato

*Toscana Aeroporti I Medicei**:**Basson **(58’ Cornelli)**; **L**ubian,

Rodwell, Cerioni, McCann; Newton **(65’ Mercerat)**, Esteki **(65’

Fusco)**; Greef, Boccardo, Chianucci **(53’ Cosi)**; Maran (c**ap.**)

**(63’ Savia)**, Cemicetti; Battisti **(53’ Baruffaldi)**, Broglia

**(53’ Cesareo)**, Schiavon. **A**ll. *Presutti, Basson

/*arb.*/*: *Rizzo (Ferrara)

*AA1 *Matteo (Pordenone),*AA2 *Cusano (Treviso)

*Quarto Uomo: *Brescacin (Treviso)

*Cartellini*: 10’ giallo a Ferro (FEMI-CZ Rovigo), 15’ giallo a De

Marchi (FEMI-CZ Rovigo)

*Calciatori:*Mantelli(FEMI-CZ Rovigo)3/3; Newton (Toscana Aeroporti I

Medicei) 1/1; Basson (Toscana Aeroporti I Medicei) 0/1

*Note: *giornata soleggiata, circa 18°, campo in buonecondizioni. Prima

del fischio d’inizio è stato osservato un minuto di silenzio in memoria

di Giorgio Sbrocco, ex giocatore ed apprezzato giornalista,e diDino De

Anna, che con la maglia dei rossoblù aveva vinto lo scudetto nel 1976.

Spettatori circa 1250.

*Punti conquistati in classifica: *FEMI-CZ Rovigo 5; Toscana Aeroporti I

Medicei 0

*Man of the Match:* Muccignat (FEMI-CZ Rovigo)

