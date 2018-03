FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato stampa n. 105 del 18.03.2018

FEMI-CZ RRD: I BERSAGLIERI VINCONO LA LOTTA NEL FANGO SUPERANDO 32-13 IL

MOGLIANO

TABELLINO:

/*Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – *//*domenica 18 marzo*/

/*Eccellenza, XV giornata*/

FEMI-CZ ROVIGO v MOGLIANO RUGBY 32-13 (19-3)

*Marcatori: */*p.t.*/**6’ m. Momberg tr. Mantelli (7-0), 28’ c.p.

Buondonno (7-3), 34’ m. De Marchi non tr. (12-3), 40’ m. Ferro tr.

Mantelli (19-3); /*s.t. */49’ c.p. Buondonno (19-6), 59’ m. Momberg non

tr. (24-6), 74’ c.p. Mantelli (27-6), 78’ m. Ferro non tr. (32-6), 80’

m. e tr. Buondonno (32-13)

*FEMI-CZ Rovigo:* Odiete; Robertson-Weepu, Davies, Van Niekerk (75’

Modena), Cioffi (75’ Biffi); Mantelli (75’ Pasini), Chillon; Ferro, De

Marchi, Venco (46’ Lubian); Boggiani (55’ Parker), Ortis; D’Amico (68’

Pavesi), Momberg (cap.) (60’ Cadorini), Muccignat (55’ Vecchini).

/*a*//*ll.*/**McDonnell, Casellato

*Mogliano Rugby**:**D’Anna **(39’ Ferraro)**; Buondonno, Da Re **(35’

Zanchi)**, Zanatta, Guarducci **(cap.)**; Giabardo A., Fabi; Baldino

**(49’ Giabardo G.)**, Carraretto, Gentile **(49’ Corazzi)**; Flammini,

Finotto **(65’ Vecchiato)**; Bigoni **(56’ Stefani)**, Nicotera

**(4**6**’ Masato)**, Buonfiglio **(49’ Vento)**.****A**ll. *Dalla Nora,

Filippucci

/*arb.*/*: *Bottino (Roma)

*AA1 *Vedovelli (Padova),*AA2 *Franzoi (Venezia)

*Quarto Uomo: *Rebuschi (Rovigo)

*Cartellini*: 39’ giallo a Nicotera (Mogliano Rugby), 62’ giallo a

Robertson-Weepu (FEMI-CZ Rovigo)

*Calciatori:*Mantelli(FEMI-CZ Rovigo)3/5; Chillon (FEMI-CZ Rovigo) 0/1;

Buondonno (Mogliano Rugby) 3/3

*Note: *giornata piovosa, circa 10°,campo molto pesante. Prima del

fischio d’inizio è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di

Giampiero Ricci, Azzurro n° 218, e di Dario Barion padre del rossoblù

Guido. Spettatori circa 650.

*Punti conquistati in classifica: *FEMI-CZ Rovigo 5; Mogliano Rugby 0

*Man of the Match:* Momberg (FEMI-CZ Rovigo)

