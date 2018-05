Rugby Parma protagonista nell’undicesima edizione del Trofeo Lupo Alberto che, dopo il torneo under 14 con il trionfo nella giornata di sabato di Varese e Parabiago rispettivamente nel torneo maschile e femminile, ha visto i colori gialloblu trionfare nelle categorie under 6,8 e 10 mentre nell’under 12 il Cus Milano conquista il gradino più alto del podio con la vittoria di misura sul Rugby Reggio per tre mete a due.

Per la prima volta alla Cittadella del Rugby di Parma, il torneo Lupo Alberto organizzato dal Rugby Valseriana che porta il nome del famoso lupo disegnato da Silver ha registrato un buon successo di pubblico con circa 1500 giocatori che si sono dati battaglia durante il fine settimana, il tutto sotto la già collaudata squadra del Memorial Amatori di Riaan Mey e Bruno Maggiore e del direttore della manifestazione Angelo Baroncelli, insieme alle decine di volontari tra cui l’Associazione Portos e la Croce Rossa Italiana con i lsuo Centro Medico Avanzato.

Nel primo pomeriggio le finali con la Rugby Parma che conquista i primi tre posti nelle categorie under 6, 8 e 10 battendo rispettivamente Amatori Parma, Highlanders Formigine Asti e infine con la vittoria del Cus Milano sul Rugby Reggio e a seguire le premiazioni con la presenza di Nadia Buetto in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Parma, l’ex giocatore della nazionale italiana Massimo Giovanelli e Silver, il famoso fumettista dalla cui penna è nato Lupo Alberto che da 11 da il nome al Torneo.

“Ringrazio i volontari, le 26 squadre partecipanti e tutti gli atleti che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione e in particolare la Federazione Italiana Rugby che ci ha concesso gli spazi della Cittadella del Rugby, Leonardo Mussini media manager delle Zebre e l’Amatori Parma per il fondamentale aiuto nell’organizzazione del torneo”, queste le parole di Sergio Ghillani presidente del Valseriana Rugby e ideatore del torneo 11 anni fa nella valle bergamasca.

Infine l’intervento di Daniele Ragone presidente dell’Amatori Parma Rugby che oltre a ringraziare tutti i partecipanti ha annunciato l’inizio di una raccolta fondi in memoria della nostra giocatrice Rebecca Braglia per l’acquisto di una autoambulanza.

Nei prossimi giorni sul sito saranno disponibili le fotografie degli incontri, i risultati e il video della manifestazione.