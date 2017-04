Vittoria doveva essere e vittoria è stata a Piacenza per l’under 16 di Piovan e Grasso che con i 5 punti di oggi fa suo il campionato under 16 elite, portando nella bacheca di Moletolo il Trofeo dell’Appennino, alloro conquistato dalla società del presidente Andrea Bandini l’ultima volta nel 2013.

Vittoria sudata e meritata che arriva solo all’ultima giornata, al termine di uno dei campionati più equilibrati degli ultimi anni dove fino a due giornate ancora 4 squadre erano in corsa per conquistare l’ambito trofeo. Vittoria del gruppo, capace di non esaltarsi per le vittorie, di non abbattersi per le poche sconfitte subite e di correggere i propri errori di gioventù. Vittoria di un gruppo compatto e unito, insieme fin dal minirugby, maturato sotto la guida di Riccardo Piovan e da quest’anno anche da Antonio Grasso, tornato in panchina ad allenare dopo alcuni anni di riposo.

Nonostante la vittoria del campionato con soli due punti di vantaggio sui Cavalieri Prato Sesto secondo classificato, impressionante il ruolino di marcia di Granieri e compagni che concludono con 15 vittorie su 18 gare, di cui 13 vinte conquistando anche il bonus offensivo, Tre 3 sconfitte di misura dove ha comunque conquistato il bonus difensivo, miglior attacco con una media di oltre 5 mete segnate a partita e miglior difesa del campionato.

Grazie alla vittoria del Trofeo degli Appennini, l’Amatori entra di diritto tra le quattro formazioni italiane che si giocheranno la vittoria del campionato nazionale con i blucelesti che giocheranno probabilmente domenica 7 maggio contro l’Unione Rugby Capitolina, vincitrice del Trofeo dei Tre Mari, il girone meridionale del campionato under 16 nazionale.